1 Что такое QR-код? QR-код – это двухмерный штрихкод, который состоит из черных и белых пикселей и позволяет кодировать до нескольких сотен символов. Сохраненную в коде информацию можно затем расшифровать и посмотреть при помощи смартфона или планшета. «QR» означает «Quick Response» (быстрая реакция), такое название объясняется большой скоростью сканирования.

2 Как используются QR-коды? Благодаря стремительному распространению смартфонов сегодня QR-коды чаще всего используются для мобильного маркетинга. Печатные материалы, такие как флаеры, плакаты, каталоги или визитки, можно дополнить цифровой информацией, например, веб-сайтами, видео, PDF, фотогалереями или контактными данными. Возможности использования QR-кодов практически безграничны.

3 Как можно создать QR-код? QR-коды можно создавать при помощи генератора QR-кодов. Сначала необходимо выбрать, какую функцию должен выполнять генерируемый код. Затем вводится шифруемая информация, лишь после этого выполняется индивидуальное оформление, включая цветовое оформление и вставку логотипа. В заключение код остается лишь загрузить, после чего он готов к печати.

4 Можно ли изменить QR-код визуально? Да. Благодаря высокой невосприимчивости к ошибкам код можно модифицировать до определенной степени, не изменяя при этом его структуру, необходимую для считывания кода. Например, можно выбрать новые цвета переднего плана и фона, интегрировать логотип в коды или изменить дизайн трех характерных углов кода. Однако после визуальных изменений кода необходимо проверять его считываемость.

5 Что такое статические и динамические QR-коды? Функции и информационное содержание динамических QR-кодов можно впоследствии изменять, не меняя при этом уже напечатанные коды. Кроме того, динамические QR-коды позволяют собирать статистические сведения о сканировании (количество, время и место сканирования). В отличии от статических кодов, которые не поддерживают эти функции, здесь используется так называемый URL-адрес перенаправления, который в свою очередь непосредственно ссылается на зашифрованную Вами информацию.

6 Как можно измерить количество сканирований QR-кодов? Измерение количества сканирований или так называемое 'отслеживание' возможно при использовании динамических QR-кодов. Сохраненный в коде URL-адрес перенаправления, который соединен с сервером соответствующего поставщика услуг, собирает информацию и затем обрабатывает ее в реальном времени для пользователя в его учетной записи.

7 Что нужно учитывать при печати? Для печати рекомендуется использовать форматы печати с высоким разрешением. Наряду с файлам в формате JPG и PNG предлагаются также векторные форматы EPS и SVG. Эти форматы подходят, прежде всего, для крупноформатной печати, так как изображения в этих форматах можно увеличить без потери качества. Перед публикацией кодов следует выполнить практический тест при помощи различных смартфонов и приложений.

8 Файлы каких форматов следует применять для печати? Наряду с соответствующим форматом файла при печати необходимо принимать во внимание дополнительные параметры. Как правило, размер оттиска кода необходимо выбирать в зависимости от количества зашифрованных символов. Чем больше информации шифруется, тем больше требуется места. Кроме того, должно быть обеспечено удобное взаимодействие с пользователем, и код должен считываться без труда. Практика показала, что зачастую достаточно размера не менее 2 x 2 см. Следует воздержаться от размещения QR-кода на неровных поверхностях. Если проспекты или флаеры перегибаются, это также может негативно повлиять на считываемость кода.

9 Как можно сканировать QR-коды? Для сканирования требуется мобильный телефон и установленное на нем приложение для сканирования QR-кодов. Различные варианты таких приложений можно бесплатно загрузить в соответствующих магазинах приложений. Когда необходимо отсканировать код, нужно открыть приложение и поднести камеру к QR-коду. Сканирование выполняется мгновенно. Показателем высокого качества приложения может служить средняя оценка данного приложения клиентами в магазине приложений.

10 Как эффективно применять QR-коды? Встаньте на место Вашей целевой аудитории и задайте себе вопрос, стали бы Вы сканировать изображенный код. Вам интересно, что скрывается за кодом? Можно ли ожидать дополнительной выгоды? Пользователи затрачивают усилия, чтобы ознакомиться с Вашей рекламой – поэтому предложите им дополнительную выгоду. Оказалось, что использование мобильного веб-сайта с интересным контентом, адаптированным к размеру экрана смартфона, является фактором успеха. К тому же, код с индивидуальным дизайном, например, с Вашим логотипом, является гарантом большего количества сканирований. Такое указание, как например, «Отсканируйте код и узнайте больше», еще более усиливает данный положительный эффект.

11 Возникновение QR-кодов Практические свойства QR-кода были использованы еще в 1994 году. Denso Wave, японская дочерняя фирма компании Denso, поставщика корпорации Toyota, разработала коды для маркировки узлов и компонентов, чтобы ускорить логистические процессы в сфере производства автомобилей. В Японии, стране происхождения QR-кодов, они сейчас встречаются повсеместно: Практически на каждом рекламном носителе имеется такой код. Японская иммиграционная служба снабдила QR-кодами даже виды на жительство. В Европе популярность QR-кодов также стремительно растет. Сегодня они стандартизированы на международном уровне, очень надежны и считываются даже в том случае, если повреждено или скрыто до 30% их площади.