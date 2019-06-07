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Создание QR-кодов

Выбирайте из множества функций: от отображения интерактивной кнопки «Нравится» на Facebook до кодирования прайс-листа в формате PDF. Эти инновационные функции удивят пользователей и послужат мотиватором для сканирования кодов. На следующем этапе настройте созданные QR-коды, выбрав цвета и формы и вставив логотип своей компании. Или просто используйте один из наших готовых шаблонов дизайна.

Отслеживайте эффективность кампании

После начала кампании Вы можете отслеживать статистику сканирования — сколько раз, когда, где и какими устройствами сканируются коды. Таким образом, Вы можете сразу заметить любые изменения в производительности. Вся информация представлена в виде простых для понимания графиков и диаграмм. Статистика также включает в себя необработанные таблицы данных, загружаемые в формате PDF или CSV.

Динамические QR-коды

С динамическими QR-кодами Ваши возможности ничем не ограничиваются, т.к. кодируется только короткий URL-адрес, указывающий на содержимое. Таким образом, Вы можете изменять сохраненные ссылки или файлы без необходимости генерировать и печатать коды снова. Это позволит сэкономить ресурсы и позволит Вам очень быстро реагировать на любые изменения в кампании.

Высококачественные форматы печати

Вы можете загрузить коды в нескольких пиксельных и векторных форматах: JPEG, PNG, EPS и SVG. Все файлы имеют высокое разрешение. Выберите лучший вариант для печати QR-кодов любого размера и цвета на любом носителе без каких-либо компромиссов в отношении качества.

Общий доступ к учетной записи

Организуйте эффективную совместную работу над кампаниями QR-кодов, используя гибкие возможности, предоставляемые при совместном использовании учетной записи. Приглашение других сотрудников для общего доступа к Вашей учетной записи занимает всего несколько секунд. Вы можете добавить нескольких пользователей либо в качестве администраторов, либо просто с правами просмотра статистики. Таким образом Вы оптимизируете планирование своей кампании и упрощаете сотрудничество различных подразделений.

Получайте помощь, когда Вам это нужно

У Вас есть вопрос? Свяжитесь с нашей дружелюбной службой поддержки по электронной почте или телефону. Воспользуйтесь нашим онлайновым центром поддержки с разделом «Часто задаваемые вопросы», руководствами и электронными книгами для получения советов и творческих идей. Мы помогаем Вам совершенствовать маркетинг QR-кодов.

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Компании, которые уже настроили свой маркетинг QR-кодов

Engel & Volkers
Elle
Bijou Brigitte
Blickle
Sky Media Network
Seal Systems
Monster
BDI
Blaser
Die Maklerei
Investis
Optimed
Reclay
Roemer

Отзывы клиентов

Отличное ПО и консультации

Помимо превосходного программного обеспечения, QR Suite также предлагает отличную поддержку. Наши дружелюбные сотрудники всегда готовы объяснить функционал и помочь с созданием кодов.


- Robert Aumer, Seal Systems AG

Опережая всех конкурентов

После основательных поисков мы сделали выбор в пользу qrsuite от QRCode-Genrator.de. Решающим для нас является простота в использовании и содержательная внутренняя составляющая. По этим критериям данный QR-генератор опережает своих конкурентов. Общую положительную картину дополняет индивидуальный сервис.


- Jan Albers, European Coastal Airlines

Что следует знать о QR-кодах

Увеличение количества сканирований до 173% при помощи простых приемов

1
Общайтесь с Вашими клиентами

При помощи небольшого указания на QR-коде попросите пользователя отсканировать код, достаточно указать «Отсканируй меня».

2
Сообщайте о дополнительной выгоде

Объясните, как Ваши клиенты выигрывают от сканирования Вашего кода, например, добавив сообщение типа «Получите скидку 10% прямо сейчас».

3
Создайте свой QR-код

Снабдите Ваш QR-код логотипом, создайте атмосферу доверия и пробудите интерес у Вашей целевой аудитории.

4
Размер QR-кода

Минимальный размер должен составлять 2x2 см. Даже если Ваш новый мобильный телефон сканирует QR-коды размером 1x1 см, это не означает, что более старые смартфоны способны на это.

Создайте свой собственный QR-код с логотипом

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Ключ к успешной маркетинговой кампании

...в анализе Ваших QR-кодов

QR-коды можно анализировать - Разместите различные динамические QR-коды на Ваших печатных материалах и анализируйте Ваши маркетинговые кампании. Благодаря этому Вы, например, можете узнать, какое объявление и в какой газете является более результативным. Узнайте не только, как часто, но и когда и где были отсканированы Ваши QR-коды.

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Часто задаваемые вопросы

Что Вам следует знать о QR-кодах

1
Что такое QR-код?

QR-код – это двухмерный штрихкод, который состоит из черных и белых пикселей и позволяет кодировать до нескольких сотен символов. Сохраненную в коде информацию можно затем расшифровать и посмотреть при помощи смартфона или планшета. «QR» означает «Quick Response» (быстрая реакция), такое название объясняется большой скоростью сканирования.

2
Как используются QR-коды?

Благодаря стремительному распространению смартфонов сегодня QR-коды чаще всего используются для мобильного маркетинга. Печатные материалы, такие как флаеры, плакаты, каталоги или визитки, можно дополнить цифровой информацией, например, веб-сайтами, видео, PDF, фотогалереями или контактными данными. Возможности использования QR-кодов практически безграничны.

3
Как можно создать QR-код?

QR-коды можно создавать при помощи генератора QR-кодов. Сначала необходимо выбрать, какую функцию должен выполнять генерируемый код. Затем вводится шифруемая информация, лишь после этого выполняется индивидуальное оформление, включая цветовое оформление и вставку логотипа. В заключение код остается лишь загрузить, после чего он готов к печати.

4
Можно ли изменить QR-код визуально?

Да. Благодаря высокой невосприимчивости к ошибкам код можно модифицировать до определенной степени, не изменяя при этом его структуру, необходимую для считывания кода. Например, можно выбрать новые цвета переднего плана и фона, интегрировать логотип в коды или изменить дизайн трех характерных углов кода. Однако после визуальных изменений кода необходимо проверять его считываемость.

5
Что такое статические и динамические QR-коды?

Функции и информационное содержание динамических QR-кодов можно впоследствии изменять, не меняя при этом уже напечатанные коды. Кроме того, динамические QR-коды позволяют собирать статистические сведения о сканировании (количество, время и место сканирования). В отличии от статических кодов, которые не поддерживают эти функции, здесь используется так называемый URL-адрес перенаправления, который в свою очередь непосредственно ссылается на зашифрованную Вами информацию.

6
Как можно измерить количество сканирований QR-кодов?

Измерение количества сканирований или так называемое 'отслеживание' возможно при использовании динамических QR-кодов. Сохраненный в коде URL-адрес перенаправления, который соединен с сервером соответствующего поставщика услуг, собирает информацию и затем обрабатывает ее в реальном времени для пользователя в его учетной записи.

7
Что нужно учитывать при печати?

Для печати рекомендуется использовать форматы печати с высоким разрешением. Наряду с файлам в формате JPG и PNG предлагаются также векторные форматы EPS и SVG. Эти форматы подходят, прежде всего, для крупноформатной печати, так как изображения в этих форматах можно увеличить без потери качества. Перед публикацией кодов следует выполнить практический тест при помощи различных смартфонов и приложений.

8
Файлы каких форматов следует применять для печати?

Наряду с соответствующим форматом файла при печати необходимо принимать во внимание дополнительные параметры. Как правило, размер оттиска кода необходимо выбирать в зависимости от количества зашифрованных символов. Чем больше информации шифруется, тем больше требуется места. Кроме того, должно быть обеспечено удобное взаимодействие с пользователем, и код должен считываться без труда. Практика показала, что зачастую достаточно размера не менее 2 x 2 см. Следует воздержаться от размещения QR-кода на неровных поверхностях. Если проспекты или флаеры перегибаются, это также может негативно повлиять на считываемость кода.

9
Как можно сканировать QR-коды?

Для сканирования требуется мобильный телефон и установленное на нем приложение для сканирования QR-кодов. Различные варианты таких приложений можно бесплатно загрузить в соответствующих магазинах приложений. Когда необходимо отсканировать код, нужно открыть приложение и поднести камеру к QR-коду. Сканирование выполняется мгновенно. Показателем высокого качества приложения может служить средняя оценка данного приложения клиентами в магазине приложений.

10
Как эффективно применять QR-коды?

Встаньте на место Вашей целевой аудитории и задайте себе вопрос, стали бы Вы сканировать изображенный код. Вам интересно, что скрывается за кодом? Можно ли ожидать дополнительной выгоды? Пользователи затрачивают усилия, чтобы ознакомиться с Вашей рекламой – поэтому предложите им дополнительную выгоду. Оказалось, что использование мобильного веб-сайта с интересным контентом, адаптированным к размеру экрана смартфона, является фактором успеха. К тому же, код с индивидуальным дизайном, например, с Вашим логотипом, является гарантом большего количества сканирований. Такое указание, как например, «Отсканируйте код и узнайте больше», еще более усиливает данный положительный эффект.

11
Возникновение QR-кодов

Практические свойства QR-кода были использованы еще в 1994 году. Denso Wave, японская дочерняя фирма компании Denso, поставщика корпорации Toyota, разработала коды для маркировки узлов и компонентов, чтобы ускорить логистические процессы в сфере производства автомобилей. В Японии, стране происхождения QR-кодов, они сейчас встречаются повсеместно: Практически на каждом рекламном носителе имеется такой код. Японская иммиграционная служба снабдила QR-кодами даже виды на жительство. В Европе популярность QR-кодов также стремительно растет. Сегодня они стандартизированы на международном уровне, очень надежны и считываются даже в том случае, если повреждено или скрыто до 30% их площади.

12
Применение генератора QR-кодов

Возможности применения QR-кодов практически безграничны. Особенно на базе URL-адреса можно шифровать самую разную информацию. Сюда относятся домашние страницы, веб-сайты с описанием продукции, видео, фотогалереи, купоны, розыгрыши, контактные формуляры или информационные рассылки, а также страницы в соцсетях. Кроме того, многие другие возможности применения не требуют соединения смартфона с Интернетом. Можно шифровать записи календаря о предстоящих мероприятиях, WiFi-соединения или контактные данные в виде виртуальных визиток (vCard), и затем пользователь может сохранять их в свой мобильный телефон. При этом QR-коды можно отображать на веб-сайтах, вставлять в печатные объявления или наносить на продукты, а также на все прочие ровные поверхности.

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